Benevento, Inzaghi sul mercato: "Siamo vigili, ma un nome qualunque non ci serve"

Gennaio si avvicina, la sessione invernale sta per aprire i battenti. Bisogna aspettarsi operazioni anche da chi sta andando bene come il Benevento? Non per forza, come dichiarato da Filippo Inzaghi a La Gazzetta dello Sport: "Solo se aggiungerà qualcosa dal punto di vista tecnico e caratteriale. Altrimenti no. La società è vigile e se c’è l’occasione giusta interverrà. Ma un nome qualunque non serve. Qui anche i giovani si allenano bene e sono pronti a giocare. Salutando i ragazzi prima dei giorni di sosta ho detto che fino a domani devono godersela perché sono stati bravi. Tanto ricomincio presto a rompere le scatole a tutti".