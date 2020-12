Benevento, Inzaghi: "Torino e Fiorentina non c'entrano niente con questa classifica"

Lunga intervista a Sky Sport per Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, che fra le altre cose parla anche dell'attuale classifica, che vede la squadra in decima posizione dopo un'ottima prima parte di campionato: "Torino e Fiorentina non c'entrano niente con questa classifica, la strada è lunga e non dobbiamo montarci la testa. Alla ripresa ci sarà Benevento-Milan? Contro il Milan non sarà mai una gara normale, saremo avversari per 90 minuti, ma poi torneremo ad amarci come sempre".