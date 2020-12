Benevento, Inzaghi: "Torino e Genoa risaliranno, la strada per la salvezza è ancora lunga"

Il 2020 del Benevento è stato magico dal punto di vista dei risultati sportivi. Filippo Inzaghi è riuscito a riportare il club del presidente Vigorito in Serie A e stavolta senza i gradi di comparsa, ma provando ad acquisire quelli di protagonista: "E’ il frutto del lavoro di un anno e mezzo - racconta l'allenatore giallorosso a La Gazzetta dello Sport - e la dimostrazione della maturità di questa squadra. Adesso il Benevento sa quando deve stare compatto, quando è il momento di spingere, quando bisogna raddoppiare le chiusure. Ci siamo guadagnati il rispetto di tutte le formazioni. La strada per la salvezza è ancora lunga, credo che club come Torino e Genoa siano destinati a risalire la classifica, però noi ci siamo e sono felice per il presidente Vigorito, il d.s. Foggia e i tifosi che ci mancano e che speriamo di riabbracciare presto allo stadio. E che orgoglio a Udine: temevo la partita per il valore degli avversari e perché noi eravamo molto stanchi. Avevo però chiesto ai ragazzi di chiudere bene l’anno: ce lo meritavamo dopo tutto quello che avevamo fatto in Serie B prima e in A poi. E loro sono stati bravissimi".