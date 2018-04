Benevento-Juventus, le formazioni ufficiali: Allegri sceglie Cuadrado

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attraverso i rispettivi siti ufficiali, Benevento e Juventus hanno reso note le formazioni ufficiali della gara in programma tra meno di un'ora al Vigorito. Spazio a Diabaté come centravanti nei sanniti, mentre nella Juventus c'è Mandzukic come riferimento centrale e Cuadrado-Dybala sulle ali. Per il colombiano è la prima presenza nel 2018 dal primo minuto.

BENEVENTO (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Viola, Sandro; Guilherme, Brignola, Djuricic; Diabaté.

Allenatore: De Zerbi.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Rugani, Benatia, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Dybala.

Allenatore: Allegri.