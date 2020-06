Benevento, la promessa di Vigorito: "La prima gara a porte aperte sarà gratuita"

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito dopo la promozione in Serie A ha ribadito una promessa fatta ai tifosi: “Per la prima gara di Serie A che si potrà giocare a porte aperte l’ingresso sarà gratuito. - continua poi Vigorito come riporta il Corriere dello Sport - La gente dallo stadio non va mai via, rimane la passione e l’amore. I tifosi sono nascosti dietro i sedili basta saperli vedere. La Serie A? Era una promessa fatta a me stesso e a mio fratello che ho sulla maglia, non era scontato, ma se chiudi gli occhi ti ricordi il fretto, il vento, la pioggia. Momenti come questi rimangono. Cosa dico ai beneventani? Ascoltate i sussurri del vento e i battiti del cuore, come ha scritto mio fratello Ciro. I nipoti mi hanno regalato questa maglia. Lo stadio non avrebbe potuto chiamarsi in altro modo che Ciro Vigorito”.