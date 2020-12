Benevento, la strada della continuità. Col Genoa può essere già decisiva

Non vince tantissimo, il Benevento targato Filippo Inzaghi, ma la sensazione netta è quella di una squadra superiore alla concorrenza. Almeno in questa prima fase di campionato. La linea della continuità sta dando i suoi frutti e, dopo un avvio di stagione condito da qualche sconfitta di troppo e tanti gol incassati, la compagine giallorossa si è calata meglio nella realtà del torneo capendo che, come recita un vecchio adagio, "quando non puoi vincere l'importante è non perdere". E così i pareggi contro Lazio, Juventus e Parma acquisiscono un valore fondamentale e contribuiscono ad acuire la consapevolezza nei propri mezzi agevolata anche dal rendimento sin qui modesto delle rivali. In attesa del Torino, anche ieri Crotone, Spezia, Bologna e Genoa non sono riuscite a portare a casa l'intera posta in palio e proprio i rossoblu di Maran saranno il prossimo avversario. Un successo potrebbe già garantire un ottimo margine sulla terzultima, alzi la mano chi avrebbe ipotizzato uno scenario simile dopo lo 0-3 con lo Spezia che diede il via ad una serie di polemiche eccessive.

Quanto alla formazione, ci sarà da sostituire lo squalificato Pasquale Schiattarella, fermato per un turno dal giudice sportivo. Al suo posto ci sarà quasi sicuramente Dabo, pienamente ristabilitosi e pronto a dare un grosso contributo ad Hetemaj e Ionita che restano intoccabili. In difesa possibile turno di riposo per Alessandro Tuia, con lo spostamento del duttile Barba al centro e Foulon riproposto sulla fascia. In avanti, considerato la quasi certa assenza di Moncini, sarà chiesto un ulteriore sacrificio a Gianluca Lapadula, alle sue spalle ci potrebbero essere Caprari e Iago Falque con conseguente turno di riposo per Riccardo Improta. "E' la mentalità a fare la differenza, non il nome di chi gioca" ha ribadito Inzaghi in conferenza stampa, sottolineando lo spirito di un gruppo che, vincendo col Genoa, potrebbe vivere la seconda parte della stagione con altre prospettive. E se poi arrivasse qualcos'altro dal mercato...