Benevento-Lazio 0-1 al 25'. Capolavoro di Ciro Immobile e biancocelesti in vantaggio

Lazio in vantaggio al 25' con Ciro Immobile. Capolavoro del centravanti che raccoglie al volo un traversone dalla destra di Milinkovic-Savic e in girata la mette sul palo più lontano, dove Montipò non può arrivare. Settimo gol in campionato per la Scarpa d'Oro 2019-20. Benevento-Lazio 0-1.