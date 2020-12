Benevento-Lazio, formazioni ufficiali: e alla fine Immobile gioca. Escalante, prima da titolare

Di seguito le formazioni ufficiali di Benevento-Lazio:

Alla fine Simone Inzaghi non rinuncia al suo bomber Ciro Immobile. Per lui fin qui solo una panchina, col Torino, dove è subentrato a partita in corso. Lo affiancherà Correa. Completamente stravolta la difesa: fuori Acerbi per infortunio, spazio a Luiz Felipe e Hoedt che completano il reparto con Radu, già presente contro l'Hellas. In mezzo al campo prima da titolare per Escalante. A sinistra con l'indisponibilità di Fares, gioca Marusic. Filippo Inzaghi ripresenta Roberto Insigne, a far coppia con Caprari a supporto di Lapadula. Gli lascia il posto Improta. È questa l'unica novità dei sanniti.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula. A disp. Manfredini, Lucatelli, Foulon, Pastina, Del Pinto, Tello, Viola, Dabo, Improta, Di Serio, Sau, Iago Falque. All. Filippo Inzaghi.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp. Strakosha, Alia, Armini, Patric, Adeagbo, Czyz, Parolo, Cataldi, D.Anderson, Pereira, Caicedo, Moro. All. Simone Inzaghi.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

ASSISTENTI: Costanzo-Galetto

IV UOMO: Abbattista

VAR: Fabbri

AVAR: Longo