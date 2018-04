Benevento, Letizia al 45': "Felice per il gol, avanti così"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nell'intervallo di Benevento-Verona, l'esterno giallorosso Gaetano Letizia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sono contentissimo per questo gol ma sono più contento perché è utile per tutti. Dobbiamo continuare così, stiamo facendo un’ottima partita. Ci vuole tutto, coraggio e concentrazione per portare i tre punti a casa”.