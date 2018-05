Benevento, Letizia: "C'è rammarico, non meritavamo la retrocessione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gateano Letizia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Benevento e Genoa: "Noi abbiamo fatto il possibile per raggiungere il nostro obiettivo, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Oggi dobbiamo fare l'ultima partita in Serie A davanti ai nostri tifosi, dobbiamo assolutamente vincere. C'è tantissimo rammarico, perché non meritavamo questa retrocessione. Eravamo all'altezza di giocarcela, fossimo stati come a gennaio dall'inizio sarebbe stato tutto più facile".