Benevento, Letizia: "Entrando attenti possiamo fare punti qui a Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gaetano Letizia, difensore del Benevento, ha parlato a Premium Sport prima della sfida sul campo "Sicuramente dobbiamo entrare concentrati, attenti. Anche qui a Roma, contro una signora squadra, si può fare risultato. Condizionamenti dell'arbitro? No, noi giochiamo liberi e non pensiamo alle cose fuori. Altre persone devono rispondere. Finale di anno? Pensiamo partita dopo partita a fare punti. La salvezza sarà difficile ma finché non c'è la matematica ci proveremo".