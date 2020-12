Benevento, Letizia: "Gol merito di mio fratello. Viviamo un sogno, avanti così"

Ai microfoni di OttoChannel è intervenuto anche il difensore-goleador Gaetano Letizia, calciatore di spessore anche in questa categoria che pare stia stuzzicando anche la fantasia del tecnico della Nazionale Roberto Mancini.

Grande gol, da posizione impossibile. Come hai fatto?

"Ci ho provato e mi è andata bene, ma quello che conta è il risultato della squadra. Certamente è stato un bel gol, a cospetto di un portiere come Musso che è molto bravo a coprire la porta. Sono insegnamenti di mio fratello che, da attaccante, sa sempre darmi i consigli giusti. Quando c'è poco spazio bisogna buttare la palla sotto la traversa, voglio dedicare la rete alla sua compagna che è in dolce attesa. Ci godremo le vacanze con un grande sorriso, per me è stato un 2020 indimenticabile, pronto a lavorare nel 2021 con la stessa adrenalina giorno dopo giorno senza mai abbassare la guardia".

Ieri avete fatto un bel regalo al presidente Vigorito, con la parola "Insieme" in bella vista. Si è commosso, un momento bellissimo...

"Presidenti così non esistono nel mondo del calcio, merce rara. Questo pensiero era il minimo che potessimo fare, quella parola apparentemente semplice e che ci ripete in continuazione ha un significato molto profondo e ci fa capire quanto a Benevento si possa fare calcio a certi livelli".

Cosa vi aspettate dal 2021 e che anno è stato per voi?

"Non dobbiamo mai abbassare la guardia, ma sarebbe ipocrita se non dicessimo che siamo felicissimi. E' un gruppo molto unito, guidato da un allenatore che ha saputo farci sentire importanti e che ha dato consigli giusti sin dal primo giorno. Non era semplice venire a vincere a Udine, eravamo reduci da un tour de force e ci può anche stare difendersi in cinque con l'aiuto aggiuntivo dei centrocampisti quando sei in vantaggio a 15 minuti dalla fine. Ci stiamo adattando alle difficoltà della categoria, crescendo settimana dopo settimana. Ci dispiace soltanto non poter avere i nostri tifosi al fianco, speriamo di riabbracciarli presto perchè abbiamo bisogno di loro".