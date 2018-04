Benevento, Lombardi: "Le prestazioni ci sono, ma in A non bastano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Benevento, Cristiano Lombardi, ha parlato del momento del club campano. "Non è mai stato semplice salvarsi. Viviamo una situazione complicata da inizio anno. Le prestazioni arrivano ma si è ormai capito che in A non bastano più. Si va avanti come fatto fino ad ora, affrontiamo le restanti nove partite e vediamo a fine anno dove sarà il Benevento. Bisogna continuare ad essere professionisti e dare il massimo ogni settimana", riporta Il Mattino.