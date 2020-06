Benevento, Maggio: "A 38 anni sono felice come un bambino. Futuro? Resto qui"

Il difensore e capitano del Benevento Christian Maggio dopo la vittoria sulla Juve Stabia e la promozione in Serie A: “È un’emozione indescrivibile, anche a trentotto anni sono felice come un bambino. Avremmo voluto festeggiare con i nostri tifosi, purtroppo così non è stato, speriamo di poter essere con loro al più presto. - continua Maggio a DAZN - Il mio futuro è ancora qui, voglio ripagare una società che ha creduto tanto in me. Inzaghi? Per noi è stato un compagno di squadra oltre che un allenatore. In settimana è sempre stato presente e ci ha dato i consigli giusti per migliorare oltre a trasmetterci serenità e quel pizzico di voglia forse persa dopo i pla yoff dell’anno scorso”.