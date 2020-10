Benevento, Moncini si ferma e salta la Roma

Due vittorie in tre partite di campionato finora disputate, questo il bottino del Benevento di Inzaghi che con la vittoria di domenica scorsa, ha raggiunto quota sei punti in campionato.

Un bottino importante, se consideriamo il valore delle tre squadre affrontate, vale a dire Sampdoria, Inter e Bologna.

Un campionato nato sicuramente sotto una buona stella, il secondo in serie A per i sanniti, rispetto alla sfortunata stagione di tre anni fa.

Una squadra diversa, rispetto a tre anni fa, che ha mantenuto l'ossatura di quella della scorso campionato, con l'aggiunta di elementi di spessore.

Inzaghi gongola, ma invita tutti a tenere i piedi ben saldi a terra, consapevole come niente ancora sia stato fatto.

L'obiettivo primario resta il raggiungimento della salvezza, che sarebbe la vera vittoria in casa giallorossa.

Dopo la pausa per le nazionali, i sanniti affronteranno in sequenza Roma e Napoli.

Due partite sulle carta fuori dalla portata dei giallorossi, ma che serviranno a far crescere l'autostima di tutto il gruppo.

A proposito di gruppo, chi sicuramente salterà la trasferta di Roma del 18 ottobre, è Gabriele Moncini, uscito anzitempo nella sfida contro il Bologna.

Per l'ex attaccante di Cittadella e Spal, la risonanza a cui è stato sottoposto, ha evidenziato una lesione, che lo costringerà ad almeno tre settimane di stop.

Per fortuna c'è la sosta, che potrebbe consentire ad Inzaghi di recuperare appieno Barba e Tello e di far mettere benzina nelle gambe ad elementi come Maggio e Lapadula, ancora non al top della condizione