Benevento, Montipò: "Complimenti a Immobile per il gol. Bravi noi a non demoralizzarci"

vedi letture

La Lazio non è andata oltre il pareggio in trasferta contro il Benevento. Al gol di Immobile ha risposto quello di Schiattarella. E i biancocelesti, nonostante il buon contributo dei subentrati, non sono riusciti a riportarsi in vantaggio. Il portiere giallorosso Lorenzo Montipò ha analizzato la gara nell'immediato post-match, facendo i complimenti al bomber e primo marcatore della sfida. Di seguito le sue parole, riportate da ottopagine.it: "Oggi la squadra ha lavorato molto bene e mi è piaciuto l'aspetto di non demoralizzarci dopo aver preso gol nel primo tempo. Questo è un aspetto fondamentale in un campionato difficile come questo. La mia prestazione è stata più sulle palle alte, come accaduto con il Sassuolo. Verso la porta sono arrivati pochi tiri. Il gol di Immobile? Faccio i complimenti a Ciro perché è stata una palla talmente veloce che ha colpito di punta: è stata una cosa talmente immediata sulla quale non ho potuto fare nulla".