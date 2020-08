Benevento, Montipò: "Obiettivo salvezza. Spero di sfruttare questa occasione in Serie A"

Ospite di OttoChannel Lorenzo Montipò portiere del Benevento ha raccontato le sue impressioni al via della stagione che vedrà i sanniti nuovamente in Serie A per la seconda volta nella loro storia: “Per due anni ho giocato in Lega Pro, uno con il Novara e l’altro con il Siena. Sono state 2 stagioni in cui ho dato molto e allo stesso tempo ho ricevuto tanto, oltre che da un punto di vista tecnico, anche caratteriale e mentale. Poi è arrivata la serie B, dove l’impegno è stato massimo. Spero di poter sfruttare ciò che ho imparato per poter affrontare al meglio questa serie A. Obiettivi? La salvezza, ma non sappiamo dove arriveremo, spero il più in alto possibile. Ovviamente non ci poniamo limiti, se non quello di rimanere in prima categoria, poi tutto il resto ben venga. Per quanto riguarda l’atteggiamento difensivo non cambia rispetto gli altri anni. In più proviamo a partire dal basso e a giocare di più la palla, anche se questo è lo scopo da subito dopo il lockdown".