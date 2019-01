© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Montipò, portiere del Benevento, è stato intercettato dai microfoni di InterTV pochi istanti prima di scendere in campo a San Siro per il riscaldamento della sfida di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni da lui rilasciate: "Non classifichiamo questa gara come la sfida più importante, bensì come una sfida di grande qualità. L'Inter è una delle squadre più in alto tra quelle di Serie A, noi siamo una categoria sotto. Per cui cercheremo di fare il nostro meglio e di mettere in difficoltà questa big. A prescindere dal risultato di questa sera, la nostra testa andrà poi subito al nostro andamento nel campionato di B. Porte chiuse? Mi dispiace molto, vedere San Siro pieno anche soltanto la metà sarebbe stata una grande possibilità. Penso sia un peccato: secondo me certi cori e determinate cose non dovrebbero accadere in uno stadio di calcio. Se il pubblico non presente per noi è un vantaggio? Sì, un minimo vantaggio potrebbe esserci, ma penso che sia l'Inter che il Benevento avrebbero voluto vedere i tifosi presenti questa sera".