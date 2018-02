Benevento-Napoli, le formazioni ufficiali: torna Albiol, Puggioni dal 1'

© foto di Cesare Purini/Insidefoto/Image Sport

Alle 20.45 scenderà in campo il Napoli che sarà ospite del Benevento e cercherà il nuovo sorpasso sulla Juventus. Classico 4-3-3 per Sarri che ritrova Albiol in difesa, mentre i padroni di casa puntano sul nuovo arrivato Puggioni in porta con Brignola, Guilherme e D'Alessandro in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BENEVENTO: Puggioni; Venuti, Djimsiti, Costa, Letizia; Cataldi, Sandro, Djuricic; Brignola, Guilherme, D'Alessandro.

NAPOLI: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.