Benevento, non solo Gervinho. Per l'attacco piace anche Sansone del Bologna

Non c’è solo Gervinho nei pensieri del Benevento neopromosso in Serie A. Secondo quanto riferito da Tuttobolognaweb.com infatti il club sannita avrebbe messo gli occhi su Nicola Sansone del Bologna. Il classe ‘91 è infatti dato in uscita dal club emiliano che la scorsa estate lo aveva riscattato dal Villarreal per otto milioni di euro.