Benevento, ottimismo per Gervinho ma si cerca ancora lo sconto per il cartellino

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sale l'ottimismo in casa Benevento per la trattativa che potrebbe portare alla corte di Inzaghi l'attaccante in uscita dal Parma Gervinho. Foggia cerca uno sconto rispetto ai 10 milioni richiesti dai Ducali, ma la proprietà è pronta a uno sforzo economico per regalare l'ivoriano al proprio tecnico. Il giocatore viene considerato perfetto per i piani tattici dell'allenatore.