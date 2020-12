Benevento, parla Vigorito: "Mercato, pronti a intervenire. Ci mancano i tifosi"

Intervistato da OttoChannel a poche ore dalla partita contro la Lazio, il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato di passato, presente e futuro partendo dal commosso ricordo del giovane Gennaro Falzerano (prodotto del vivaio giallorosso stroncato da un infarto a soli 28 anni) e del fratello Ciro, senza dimenticare gli anni trascorsi in serie C e quel grande salto a suon di record. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Come valuta questo inizio di campionato?

“Se la stagione finisse oggi saremmo salvi. E’ facile per tutti fare voli pindarici o farsi prendere dall’entusiasmo, ma vorrei ricordare che stiamo affrontando avversari che, fino a qualche tempo fa, vedevamo soltanto sull’album delle figurine Panini. E, tra l’altro, ci stiamo comportando molto bene anche grazie al nostro allenatore. Un tecnico che sta dimostrando il suo valore. Il percorso è ancora lungo e non dobbiamo mai sentirci appagati”.

Con il Sassuolo una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, forse l’attacco non sta rispondendo come ad inizio stagione…

“Quando Iago Falque ha colpito la traversa ho capito che avremmo perso, sono quelle classiche serate in cui va tutto storto e non c’è verso di buttarla dentro. Vorrei ricordare, tuttavia, che abbiamo affrontato il Sassuolo che pratica un calcio di un certo livello e che, contro di noi, ha superato il centrocampo due volte. Non mi soffermerei sul problema dell’attacco, diciamo che il nostro allenatore ha trovato un equilibrio che ci consente anzitutto di subire di meno”.

Si farà qualcosa nel mercato di gennaio? Circolano i nomi di Zaza e Milik…

“Anzitutto dico che non prenderemo tanto per prendere, ci sono valutazioni da fare a partire dal 23 dicembre. Aggiungo che Moncini e Viola sono stati assenti per tanto tempo e potranno dare un grosso contributo. Sento tanto parlare dell’attacco, ma Lapadula non mi sembra l’ultimo arrivato. Nella passata stagione ha siglato 14 reti in gare ufficiali, gioca in Nazionale e ha realizzato già tre gol con la maglia del Benevento mantenendo, nel complesso, la sua media. Zaza è un mio vecchio pallino, lo seguivo già in passato ma non si concretizzò l’operazione. Per Milik il Napoli ha rifiutato tante offerte di rilievo in estate e non credo muterà la situazione a gennaio. In rosa ci sono molti elementi che possono giocare come prima punta, compreso Caprari. Con un altro attaccante il mister dovrebbe cambiare modulo e noi vogliamo assolutamente rispettare le sue indicazioni e le sue idee. Vedremo cosa ci offrirà il mercato, se prendiamo qualcuno non sarà una alternativa. E occhio anche al mercato degli under”.

Che prospettive ha questo Benevento?

“Anzitutto dobbiamo salvarci, è questo l’obiettivo stagionale. Ci sta mancando tanto giocare senza i nostri tifosi, è un qualcosa di penalizzante per una squadra come la nostra che ha sempre goduto del sostegno della sua gente. Raggiunto il traguardo è normale che cercheremo di alzare l’asticella, con ambizione e piedi per terra allo stesso tempo”.