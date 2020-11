Benevento, patto di ferro tra squadra e staff: "A Firenze per vincere"

vedi letture

Non fa paura Ribery. Nessun timore nemmeno di uno stadio affascinante anche quanto è vuoto e che si appresta ad accogliere un allenatore preparato e amato come Cesare Prandelli. Il Benevento di mister Inzaghi lancia il guanto di sfida e vuole dare un calcio ad una serie inaspettata di sconfitte consecutive. Il ko con lo Spezia ha avviato una sorta di crisi e l'allenatore è pronto a rivoluzionare l'undici titolare per tenere tutti sulla corda e consentire ai calciatori in difficoltà di ricaricare le batterie. Intanto il direttore sportivo Pasquale Foggia ha lanciato un messaggio molto chiaro: "Sarà dura. La Fiorentina è una grande squadra, a prescindere dal cambio che c’è stato tra Iachini e Prandelli. E’ chiaro che dopo un esonero i calciatori cercheranno di dare qualcosa in più. Affronteremo una rosa importante. Siamo consapevoli delle difficoltà che troveremo, ma dovremo essere pronti a tutto per ottenere un risultato positivo. Ringraziamo la curva che sta continuando a sostenerci, seppur a distanza".

Sulla stessa lunghezza d'onda l'attaccante Gabriele Moncini: "Dobbiamo ripartire, la serie A è questa. Abbiamo tutto per migliorare. Eravamo ben consapevoli delle difficoltà che avremmo incontrato. Adesso stiamo soffrendo, penso sia normale in una categoria così difficile. Dobbiamo solo imparare a gestire il momento, anche in campo: magari stando più attenti e accontentandoci anche di un pareggio, come potevamo fare a Verona". Sulla formazione sussistono i dubbi. Iago Falque e Viola non stanno benissimo e partiranno dalla panchina nella migliore delle ipotesi, Letizia spera di ritrovare il suo posto sulla corsia di destra, in mediana non si tocca Schiattarella che, per media voto, si sta dimostrando uno degli elementi più affidabili. Occhio all'ex Venuti che, ironia della sorte, potrebbe ritrovarsi titolare proprio contro il Benevento.