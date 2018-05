Benevento, per la B seguiti Dickmann e Casarini del Novara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la retrocessione in Serie B il Benevento ha già iniziato l'opera di ricostruzione. A tal proposito la dirigenza sannita avrebbe messo nel mirino due giocatori del Novara, formazione piemontese appena retrocessa in Serie C proprio dalla cadetteria. Si tratta, secondo quanto riportato da calcioealtro.it, di Lorenzo Dickmann e Federico Casarini.