Benevento, piena fiducia ad Inzaghi ma il calendario adesso fa paura

vedi letture

Piena fiducia in mister Inzaghi. E chi ben conosce il presidente Oreste Vigorito sa benissimo che non si tratta nè di una frase di circostanza, nè di una riconferma a termine. Uno degli artefici della grandissima cavalcata dell'anno scorso ha rinnovato il contratto già prima della promozione aritmetica e sa bene di essere un punto di riferimento fondamentale per la società e per la dirigenza. Un rapido confronto dopo il pesante ko con lo Spezia, poi tutti in campo 24 ore dopo per analizzare nel dettaglio le - tante - cose che non sono andate per il verso giusto. Anche il direttore sportivo Pasquale Foggia era presente a bordo campo, convinto che parlare di mercato sia assolutamente prematuro e ingeneroso nei confronti di un gruppo che, dopo aver battuto Bologna e Sampdoria, per un tempo ha messo in difficoltà Verona, Roma e Napoli dilapidando il vantaggio con errori individuali assolutamente non preventivabili..

La classifica, tuttavia, inizia a far paura e solo il rendimento negativo di Torino, Crotone, Genoa e Udinese permette di restare al di sopra della zona retrocessione. Il calendario, però, non aiuta. Dopo la lunga sosta si ripartirà dalla Fiorentina del ritrovato Prandelli e di un fuoriclasse come Ribery, poi arriverà la Juventus di Cristiano Ronaldo, successivamente scontro salvezza a Parma prima del tandem Sassuolo-Lazio che riproporrà lo scontro tra un grande ex e tra due fratelli. Insomma i tre punti persi con lo Spezia hanno il sapore della beffa e rischiano di pesare tanto sul morale e sulla classifica, ma la gente non ha nessuna intenzione di mollare o contestare. Qualche giorno fa è stato affisso uno striscione all'esterno della tribuna per trasmettere calore e fiducia al gruppo, sul web in tantissimi invitano la piazza a non drammatizzare. Quanto sta mancando agli stregoni quel dodicesimo uomo in campo che poteva fare la differenza. Oggi, però, bisognerà basarsi solo sulle proprie forze. In attesa del mercato di gennaio.