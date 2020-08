Benevento, più vicino il colpo Caprari: prestito dalla Samp, riscatto obbligato con la salvezza

Nuovo colpo nell'aria in casa Benevento, secondo quanto riportato da Sky Sport. La squadra campana infatti sarebbe ormai in procinto di concludere con la Sampdoria l'affare relativo al prestito con opzione per il riscatto di Gianluca Caprari: 1,5 milioni per l'onere della prossima stagione e altri 7,5 per il diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di raggiungimento della salvezza da parte delle Streghe.