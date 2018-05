Benevento, Puggioni: "Chi resterà in B avrà una grande responsabilità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Puggioni, portiere del Benevento, commenta ai microfoni Ottopagine.it il successo ottenuto con il Genoa: "È stata una partita difficile perché ci giocavamo la credibilità personale, oltre a dare lustro alla nostra tifoseria. Abbiamo raschiato il barile per trovare tutte le energie possibili e alla fine siamo riusciti a dare vita a una bella prestazione. Sono felice per Brignola che spesso è un po' troppo innamorato del pallone. Dietro ci siamo difesi molto bene. I tifosi? La prima volta che ci chiamarono sotto la Curva pensai a una contestazione, ma alla fine è avvenuta questa acclamazione alla maglia. Hanno mostrato tanta maturità e ideale sportivo, sottolineando l'amore per i colori al di là dei calciatori in campo. Credo che la gente abbia recepito il cambio di rotta ed è stata protagonista di una riabilitazione sportiva, oltre a un'apoteosi del fair play. Adesso bisognerà essere bravi per tenere queste risorse calde in vista del prossimo campionato. La serie B è un campionato totalmente diverso dalla serie A e ha bisogno degli interpreti giusti. La società opererà al meglio con le persone scelte, in modo da posizionare gli uomini giusti nell'impianto tecnico che sarà propedeutico al progetto sportivo. Sarà importante avere un gruppo sano che riuscirà a superare le difficoltà. Chi resterà in giallorosso avrà una grande responsabilità perché tutte le avversarie aspetteranno il Benevento: ogni gara sarà la partita della vita. Occorre gente che sa reggere determinate pressioni".