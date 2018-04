Benevento, Puggioni: "L'avevamo pareggiata, poi ecco il campione"

© foto di Federico Gaetano

Christian Puggioni, portiere del Benevento, ha così commentato a Premium Sport la sconfitta dei suoi contro la Juventus: "La qualità della Juve non la inventiamo noi. Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto l'allenatore ed eravamo riusciti a portare la situazione in parità. Poi le giocate dei campioni cambiano le partite. Il presidente a gennaio ha dato una scossa investendo e il mister ha trovato terreno fertile per proseguire sulla sua idea di calcio. I ragazzi sono meravigliosi perché potrebbero lasciarsi andare ed invece assimilano e danno il meglio che possono. Penso abbiate ammirato tutti oggi la cosa. Oggi era impegnativa ma stasera (il derby di Genova, ndr) lo sarà ancora di più".