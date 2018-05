Benevento, Puggioni: "La Serie A un privilegio, in campo senza cuore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta rimediata in casa della Spal, il portiere del Benevento Cristian Puggioni ha detto: "“Dobbiamo metterci in testa che bisogna dare qualcosa in più. Non ci possiamo permettere di fare delle leggerezze che vanno a indirizzare le partite, altrimenti perdiamo la credibilità che siamo riusciti a ottenere in questi mesi. Ci sono alcuni momenti in cui bisogna restare lucidi con la voglia di essere professionali fino in fondo. Giocare in serie A non è un diritto, ma un privilegio che bisogna guadagnarsi ogni giorno. Gli alibi non esistono, la fiamma deve ardere sempre. Non punto il dito contro nessuno. E' un monito, perché non puoi andare a San Siro e vincere contro il Milan e venire al Mazza senza cuore. Sono molto amareggiato perché voglio vincere sempre, anche perché c'erano i presupposti per fare un altro tipo di risultato. Il presidente? A San Siro gli dissi che la serie A ha bisogno di gente come lui. Mi ha risposto che adesso bisogna riassestarci per poi tornarci a modo nostro. Vigorito e i tifosi meritano questo palcoscenico. Questo passa dalle scelte: chiunque partirà da questa avventura dovrà riscattare tanto. Sarà un impegno molto arduo e vedremo chi potrà affrontarlo o meno”, le sue parole ripresa da ottopagine.it.