Benevento, Puggioni: "Notte d'orgoglio, contro grandi giocatori"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Christian Puggioni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo corsaro del Benevento a San Siro: "Notte d'orgoglio. Penso che sia questo lo spirito che ci ha contraddistinti stasera, a cospetto di grandi giocatori. Oggi un piccolo Benevento sulla carta ha dimostrato che si può essere grandi, con un grande cuore e voglia di giocare a pallone. Volevamo regalare al presidente la prima vittoria storica in trasferta, è stato bello che fosse qua, viene da un problema fisico che non l'ha fermato. Rimpianti? Non so, a gennaio abbiamo cambiato tanto, abbiamo fatto grandi gare con Inter e Juventus. Il calcio espresso non è da ultima in classifica, non so se si potesse fare prima, l'importante era dare orgoglio alla maglia. Fateci godere la serata, poi analizzeremo i problemi".