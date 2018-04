Benevento retrocesso se Crotone o Spal vincono

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Benevento potrebbe già andare in B con la sconfitta di oggi. I giallorossi sono a quota 14, mentre la Spal quartultima è a 28, il Crotone a 27. Con 15 punti a disposizione, quindi, i campani potrebbero solo arrivare, in caso di cinque vittorie, a 29. Così in caso di vittoria da parte di ferraresi o pitagorici il Benevento vedrebbe concretizzarsi la retrocessione già con cinque giornate di anticipo. Difficile il compito degli uomini di Zenga, contro la Juventus, più semplice - almeno sulla carta - l'impegno della Spal contro il Chievo Verona al Mazza.