Benevento, ricorso Lucioni: si va verso la fumata nera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano aggiornamenti in merito al ricorso presentato al Tribunale Nazionale Antidoping da Fabio Lucioni, capitano del Benevento squalificato per un anno. Secondo quanto riportato da OttoPagine i giudici del TNA avrebbero deciso di respingere tale ricorso. Per la certezza della sentenza si attende il comunicato ufficiale da parte degli organi competenti.