Benevento, Sagna: "Regaliamo un sorriso alle persone venute qui"

Bacary Sagna, terzino del Benevento, ha così commentato ai microfoni di Premium Sport l'imminente partita contro la Juventus: "La partita è molto importante. Loro vengono per vincere ma siamo in casa e dobbiamo fare bene per tutte le persone che sono venute qua. Ho avuto l'opportunità di affrontarli quando ero al City, ma abbiamo perso. Oggi faremo di tutto per vincere e uscire dalla partita con il sorriso".