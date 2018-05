Benevento, Sandro: "Futuro? Ancora non so, ma deciderò presto"

© foto di Federico Gaetano

Sandro, centrocampista del Benevento, ha parlato a margine dell'evento "Il calcio e le ore di lezione" presso l'IIS Galilei-Vetrone. Queste alcune battute riportate da ottopagine.it: "Il settore giovanile? E' fondamentale fare una buona formazione. Occorre creare delle basi che non siano destinate al raggiungimento ossessivo della vittoria. Il successo è solo la conseguenza di un ottimo lavoro. L'esperienza al Benevento? Ho trovato un amore profondo della città nei confronti della propria squadra di calcio. Questo sentimento mi ha spinto a venire qui e a giocare al massimo. Tutto ciò si è visto contro il Genoa: la passione mostrata dal popolo sannita resterà nella storia del calcio. Futuro? In questo momento non lo so, ma presto ci sarà una decisione e tutti avranno modo di conoscerla".