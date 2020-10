Benevento, Sau: "Sto bene e sono pronto, ma decide il mister. Alla Roma qualche gol l'ho fatto"

Marco Sau, ora al Benevento, ha segnato, ma con la maglia del Cagliari, l'ultimo gol in Serie A proprio alla Roma: "Lo ricordo bene - ha detto ad Ottochannel - fu una partita strana, ma è un bel ricordo. Diciamo che qualche gol alla Roma l'ho fatto (uno di testa all'Olimpico nel 2013, con Totti ancora in campo), speriamo sia di buon auspicio. Titolare? Se il mister me lo chiede non mi tiro indietro. Sto bene e sono pronto. Mi sento di poter giocare in qualsiasi zona dell'attacco, fatta eccezione per quella di esterno destro. Ma questo lo deve decidere il mister. La Serie A è un altro campionato, lo sappiamo tutti e non è mai facile giocarvi. Ma questi 6 punti che abbiamo conquistato nelle prime tre giornate sono una grande iniezione di fiducia per noi. Speriamo di continuare così".