Benevento, Schiattarella: "Il Sassuolo ha qualità, qui per fare la nostra gara"

vedi letture

Le dichiarazioni di Schiattarella prima di Sassuolo-Benevento.

Il centrocampista del Benevento Pasquale Schiattarella ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida col Sassuolo: “Al di là del nostro percorso, stiamo dimostrando compattezza e di giocarcela con chiunque. Siamo qua per giocare la nostra partita. Il Sassuolo è una squadra forte e organizzata. Anche quest’anno stanno dimostrando di avere quella qualità in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Dobbiamo essere bravi a sbloccare la gara. Paolo Rossi? Me ne hanno parlato i miei genitori. Dispiace, condoglianze alla famiglia. Dopo Maradona, se ne va un altro grande del calcio”.