Benevento, sempre più vicino l'arrivo di Felicioli e Cassata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sempre più Benevento nel futuro di Gian Filippo Felicioli e di Francesco Cassata. C'è il via libera del Milan per il trasferimento del laterale classe 1997 alla corte di Marco Baroni. Trattativa ormai in dirittura, in attesa del prolungamento del contratto di Felicioli in scadenza nel 2018 con i rossoneri. Capitolo Cassata: il Benevento aspetta con grande fiducia il centrocampista classe 1997 della Juve, affare che potrebbe andare in porto nei prossimi giorni. Con i bianconeri il discorso può allargarsi e coinvolgere anche Rogerio, laterale sinistro classe 1998, che piace molto al Benevento. A riferirlo è Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, attraverso il suo blog.