Benevento, si avvicina Lapadula. Ipotizzato il ritorno di Tosca dal Gaziantespor

Il Benevento si avvicina all'attaccante per la prossima stagione in Serie A. Si tratta di Gianluca Lapadula, retrocesso con il Lecce ma autore di una buona stagione da undici gol in campionato. Come riporta Tuttosport l'accordo potrebbe essere davvero prossimo. E come idea ci sarebbe il ritorno di Alin Tosca dal Gaziantespor, dopo la discreta stagione al Benevento di due anni fa.