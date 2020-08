Benevento, si punta al colpo Callejon. Lo spagnolo vorrebbe rimanere vicino a Napoli

vedi letture

Altro nome di spessore per l'attacco del Benevento, rivelato dall'edizione odierna del Il Mattino: Josè Maria Callejon sarebbe entrato nelle mire delle Streghe, intenzionati a rafforzare la rosa di Inzaghi con giocatori di Serie A. L'operazione non è semplice ma la volontà dello spagnolo di rimanere vicino a Napoli, anche dopo la scadenza del suo contratto con i partenopei, potrebbe giocare in favore dei sanniti. Non solo: ad aiutare Vigorito e Foggia ci sarebbe Christian Maggio, capitano della squadra ed ex compagno dell'iberico in azzurro, già andato in pressing su Callejon.