Benevento, sold-out al Vigorito per la Juve: si sogna l'impresa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Benevento ha conquistato due giorni fa la vittoria contro l'Hellas Verona, ma la formazione di mister De Zerbi non può rilassarsi perché domani ospiterà la Juventus allo stadio Ciro Vigorito. L'impianto - fa sapere Il Mattino - è sold-out da circa 10 giorni, gli 8512 tagliandi messi in vendita sono stati polverizzati nel giro di pochissime ore tra vendita vincolata ai possessori di Tessera del tifoso del Benevento e libera solo per i residenti nel Sannio. A questi vanno aggiunti i 7762 abbonati per un totale di 16724 fortunati che avranno il privilegio di assistere a una partita che si preannuncia più che avvincente. Intanto la squadra e la città sannita sognano lo sgambetto ai campioni d'Italia in carica.