Benevento, Sparandeo: "Che emozione giocare con la maglia della mia città"

© foto di Federico Gaetano

Giornata da ricordata per Luca Sparandeo che ha esordito in Serie A con la maglia del Benevento: "E' stata una grande emozione giocare con la maglia della mia città. Era un mio sogno sin da bambino e finalmente si è avverato. Purtroppo non è andata nel migliore dei modi, ma alla prossima ci rifaremo. Il mister già in settimana mi aveva preannunciato che ci sarebbe stata la possibilità di scendere in campo e mi sono allenato al massimo. L'exploit di Brignola ci ha dato maggiore fiducia perché abbiamo capito che De Zerbi crede molto nei giovani. I tifosi? Fino a qualche anno fa ero lì insieme a loro. Non si stancano mai e sostengono sempre la maglia con tanto amore. Il rigore? Sono stato disattento: Antenucci con esperienza è riuscito a ottenere la massima punizione”.