Benevento-Spezia 0-3, le pagelle: Nzola devastante. Nei sanniti non si salva nessuno

Benevento-Spezia 0-3 (29° Pobega, 65°, 70° Nzola)

Benevento

Montipò 5,5: Sui gol può davvero poco e in un’occasione viene salvato dalla traversa. Qualche brivido quando ha la palla tra i piedi con un rischio enorme corso nel primo tempo.

Letizia 4: Meglio a destra che a sinistra dove soffre tremendamente il duo Ferrer-Agudelo lasciando troppo spazio agli esterni liguri per il cross. Dal 74° Barba sv: Si piazza a sinistra tenendo la posizione, ma ormai la gara non ha più nulla da dire.

Caldirola 5: Fatica ad arginare Nzola che spesso arretra per aprire spazi ai compagni. Serata difficile.

Glik 5: Un po' meglio del compagno di reparto, ma anche lui non brilla e fatica con il centravanti ligure che si muove tanto e dà pochi punti di riferimento.

Foulon sv: La sua gara dura poco più di dieci minuti a causa di un paio di colpi duri subiti in questo avvio: uno da parte del centrocampista ligure Estevez e uno dal compagno di squadra Dabo. Dal 12° Maggio 5: La maggiore freschezza di Gyasi lo mette in crisi, basti vedere il gol del raddoppio ligure.

Schiattarella 4,5: Nel primo tempo è quello che prova maggiormente a mettere in moto le punte, ma soffre la maggiore vivacità del centrocampo ligure. Nella ripresa continua a faticare e non riesce neanche ad arginare Nzola in occasione del terzo gol. Dal 74° Tello sv: Un quarto d'ora per mettere benzina nelle gambe.

Dabo 5: Si fa notare più per la botta, involontaria, che rifila al compagno Foulon che per le proprie giocate. Fatica a dare ordine in mezzo al campo e anche in interdizione non brilla. dal 45° Improta 4,5: Pronti via e prende un giallo. Poi non riesce mai a incidere in mezzo al campo, naufragando coi compagni,.

Ionita 5: Si perde Pobega in occasione del primo vantaggio ligure. Da lì non si riprende più e non riesce, né da esterno né da centrale a dare il proprio contributo alla squadra.

Sau 5: Gioca al fianco di Lapadula prima e poi da esterno nella ripresa. Si fa vedere solo in un’occasione impegnando Provedel. Troppo poco per la sufficienza. Dal 74° Moncini sv: Si vede poco, anche perché il Benevento fatica a reagire dopo l'uno-due di Nzola.

Insigne 5: Gioca da esterno di centrocampo e viene spesso travolto da Bastoni. Si accende poco dopo lo svantaggio, ma dura pochissimo come tutto il Benevento.

Lapadula 5,5: Un palo è tutto quello che si ricorda di lui. Per il resto prova a tenere in pensiero la difesa ligure alla ricerca dello scatto sul filo del fuorigioco, ma Terzi lo tiene sempre a bada. Nel finale prova una rovesciata in bello stile, ma senza trovare la porta.

Inzaghi 5: Inizia con un 4-4-2 che nelle intenzioni servirebbe ad arginare il gioco sugli esterni dello Spezia. Ma non funziona e così si passa al 4-3-3 senza però che davanti si riesca a far male se non per una breve fiammata attorno alla mezzora. Dietro la squadra balla e soffre, anche per la mancanza di adeguato filtro in mezzo. Il tecnico avrà tanto da pensare durante questa pausa per invertire la rotta

Spezia

Provedel 6,5: Deve attendere la mezzora per sporcarsi i guantoni con una bella parata su Sau. Per il resto soffre poco e viene chiamato in causa sopratutto nelle uscite ad anticipare le punte avversarie.

Ferrer 6,5: Un motorino sulla fascia, ottima intesa con Agudelo con cui scambia spesso palla nelle sovrapposizioni. Serve l’assist per il gol di Pobega.

Terzi 6,5: Gara attentissima del capitano che con esperienza guida una retroguardia molto giovane sbagliando quasi nulla sia palla a terra sia sui palloni alti.

Chabot 6,5: Nonostante sia molto alto non soffre le accelerazioni dei veloci attaccanti avversari e li tiene a bada. Ottima una chiusura su Insigne che era scappato via a Bastoni. Esce per un problema muscolare. dal 44° Dell’Orco 6: Gara attenta, senza sbavature al centro della difesa.

Bastoni 6: Con Gyasi forma una bella catena a sinistra. Spinge, si sovrappone e va anche al tiro in maniera pericolosa. Il tutto senza far mancare il proprio apporto in difesa dove però qualche volta si lascia andare a piccole leggerezze. Dal 75° Marchizza 6: Torna in campo e mostra di avere una buona gamba.

Estevez 6,5: All’esordio non sfigura minimamente. Tanta corsa in mezzo al campo al servizio della squadra in entrambe le fasi. Sfiora anche la rete nella ripresa. Dal 81° Mora sv: Ingresso d’esperienza per blindare il vantaggio.

Ricci 7: Regia precisa, lucida, senza sbavature. Fa girare la squadra da veterano con aperture illuminanti. Non cala mai di intensità fino all’uscita.dall’81° Agoume sv: Pochi minuti per gestire il vantaggio in una gara che non ha più nulla da dire.

Pobega 7: Ha il gran merito di sbloccare la gara con un inserimento perfetto dei suoi. Sembra giocare in questa squadra da sempre per come si intende coi compagni di reparto. Non sbaglia un inserimento negli spazi che aprono le tre punte. Dal 75° Leo Sena sv: Si piazza in mezzo e fa il suo nella gestione del vantaggio.

Agudelo 6,5: Si trova a meraviglia sia con Ferrer sia con Estevez creando i presupposti per il primo vantaggio. Si accentra, si allarga sempre in sincrono con i compagni di squadra.

Nzola 7,5: Nel primo tempo fa una gara di grande sacrifici arretrando per aprire varchi e tenere alta la squadra. Nella ripresa si scatena con una doppietta da centravanti vero che decide la gara. Primi gol in Serie A, probabilmente non gli ultimi.

Gyasy 7: Nel primo tempo ci prova, ma non sempre è lucido nell’ultima giocata, cresce alla distanza e nella ripresa mette Maggio in grande difficoltà fino allo splendido assist per il primo gol di Nzola.

Italiano 7,5: Lo Spezia è una macchina quasi perfetta. Tutti gli interpreti sembrano sapere cosa devono fare e quando devono farlo. Il gioco sulle corsie esterne è il suo marchi di fabbrica e oggi probabilmente è stata una delle sue più riuscite realizzazioni sul campo con continui cambi di fronte e sovrapposizioni che non hanno lasciato scampo al Benevento. Continua la crescita di questo tecnico reduce da due imprese straordinarie con Trapani e Spezia.