Benevento, sul talento Brignola anche Milan e Fiorentina

© foto di Federico Gaetano

Come riporta gazzamercato, il gioiellino del Benevento Enrico Brignola è stato già visionato da Sassuolo, Fiorentina e Milan. Classe 1999, l'esterno offensivo ha già segnato tre reti in 10 presenze nella sua prima stagione in Serie A. La sua valutazione è di circa 8 milioni di euro.