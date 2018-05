Benevento, Tosca torna al Betis ma può restare in A: piace alla Samp

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al Benevento da gennaio, il rumeno Alin Dorinel Tosca potrebbe restare in Serie A. "Per adesso torna al Betis con cui ha un contratto -hs spiegato alla redazione di Estadio Deportivo l'agente del giocatore, Lucian Cristian Marinescu-. Credo però che il suo rendimento lo possa anche portare altrove". La destinazione potrebbe essere ancora in Serie A: la Sampdoria starebbe monitorando il giocatore come il Nantes in Ligue 1.