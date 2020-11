Benevento, tra sogno e realtà: quattro assenze contro la Juventus

Benevento, tra sogno e realtà. La formazione di Filippo Inzaghi, ringalluzzita dalla buona prova di Firenze e da una vittoria non pronosticabile alla vigilia, sogna di mettere lo sgambetto alla compagine bianconera per entrare definitivamente nella storia. Certo, lo scontro è sulla carta impari: da una parte una neopromossa, tra l'altro senza la spinta dello stadio, dall'altra una corazzata guidata da un Cristiano Ronaldo tornato in versione super. Non mancheranno le assenze per il tecnico piacentino che, come noto, d'accordo con lo staff medico preferisce non accelerare mai i tempi anche a costo di affidarsi alle cosiddette "seconde linee": oltre a Tuia, infatti, sarà sicuramente indisponibile anche Dabo che è costantemente monitorato dallo staff medico dopo la notizia della positività al tampone Covid. Una situazione non preventivabile e che certo ha creato un grosso problema a metà campo al netto delle prove comunque sufficienti di Hetemaj. Salteranno il match con i bianconeri anche Iago Falque e Viola: entrambi hanno messo nel mirino la gara di Parma, determinante in ottica salvezza. Chance di recupero più concrete, invece, per Foulon, Letizia e Sau che aveva abbandonato anzitempo il terreno di gioco domenica mattina dopo aver disputato un buon primo tempo. Torna a disposizione anche l'attaccante Caprari, in ballottaggio con Improta e Insigne. Nel frattempo ha parlato il portiere Lorenzo Montipò: "E' un sogno che si avvera giocare partite del genere. Il nostro atteggiamento con la Juventus non cambierà, dovrà essere come quello visto a Firenze perché ci ha aiutato di più in fase difensiva".