Benevento, Tuia il primo colpo per cercare di tornare in A

Secondo quanto raccolto da Gazzamercato.it il Benevento lavora per costruire la nuova squadra per cercare di conquistare nuovamente la serie A. Il primo colpo potrebbe essere Alessandro Tuia, difensore centrale in scadenza con la Salernitana. Per il classe '90 pronto un contratto triennale.