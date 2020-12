Benevento, Tuia: "Orgoglioso di esordire dal 1' dopo aver combattuto tanto"

Il difensore del Benevento Alessandro Tuia, intervenuto a Sky, si è così espresso prima del match del Tardini contro il Parma: "Adesso dobbiamo dire la nostra, abbiamo tutti i mezzi per farlo. Prima da titolare in A? Alla mia età c'è chi ha fatto più di 300 presenze, io arrivo al debutto a 30 anni, ma è un motivo di grande orgoglio per me che ho combattuto tanto per arrivare a questo punto".