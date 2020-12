Benevento, Tuia: "Sarà difficile dormire stanotte, abbiamo giocato benissimo"

Sfortunato protagonista della partita di questa sera tra Sassuolo e Benevento, Alessandro Tuia ha parlato ai microfoni di OttoChannel analizzando con grande lucidità una sconfitta che, statistiche alla mano, è tutto sommato immeritata. Ecco le sue dichiarazioni:

Fallo di mano, rigore in avvio e sconfitta. Non una serata fortunatissima per lei...

“Sarà dura dormire questa notte, purtroppo è stato un movimento innaturale del braccio e non potevo fare diversamente. Per il resto...di cosa vogliamo parlare? Abbiamo creato tantissime occasioni, ho avuto la sensazione che non saremmo riusciti a segnare nemmeno se avessimo giocato tre giorni. Resta la prestazione abbinata ad un grande rammarico, ma guardiamo avanti: mercoledì avremo un’altra partita e cercheremo di concretizzare le occasioni che creiamo”.

Si conferma, però, il processo di crescita del Benevento...

“I risultati ottenuti contro Fiorentina, Juventus e Parma testimoniavano il nostro percorso di crescita. Oggi è un risultato bugiardo, perdere per un rigore decretato dall’arbitro dopo sei minuti fa male. Ho visto come hanno esultato a fine partita, questo sta a significare che li abbiamo messi in grossa difficoltà”.

Avete protestato per un rigore a favore, che idea si è fatto?

“C’erano venti persone in area e da dietro facevo fatica a vedere bene. Non posso esprimere giudizi perchè non ho visto le immagini. Posso solo dire che negli spogliatoi eravamo tutti a testa bassa pur avendo dato tutto, preferisco parlare dell’ottima prestazione della squadra a cospetto di un Sassuolo che è secondo in classifica”.

E ora la Lazio, una squadra che significa tanto per lei...

“Sarà sicuramente un'emozione particolare. A inizio anno c'è stata già un'amichevole, ma l'evento ufficiale è altra cosa. Lì ho vissuto 10 anni splendidi, custodisco gelosamente tanti ricordi che mi accompagneranno sempre nel mio percorso di crescita umana e professionale. Ad ogni modo, se vogliamo salvarci, non dobbiamo guardare al nome dell'avversario: ci saranno tante partite ravvicinate, occorre avere lo stesso atteggiamento contro tutti”.

Quando ha avuto il colpo in faccia si temeva un infortunio serio. Come sta?

“Ho un po’ temuto, fortunatamente era l’altro zigomo. Non era un colpo violento come quello di Verona, ma mi sono spaventato”.

Oggi anche voi difensori partecipate alla fase offensiva, sono cose studiate o improvvisate in base all'andamento della gara?

“Sono movimenti che proviamo in settimana, quando il pressing avversario non è asfissiante ci schieriamo a tre e facciamo girare il pallone per far alzare il terzino e favorire i movimenti dell’esterno. Vogliamo essere offensivi e creare pericoli partendo dal basso, sono concetti che ci trasmette il nostro allenatore. Ripeto: abbiamo fatto un’ottima partita, era la seconda trasferta consecutiva e siamo riusciti a tenere testa ad un Sassuolo secondo in classifica”.