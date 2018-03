Benevento, una rimonta che sa di verdetto. Non ci sarà un Crotone bis

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un uno-due terribile del Cagliari. Arrivato a tempo scaduto quando il Vigorito già pregustava la vittoria. Una sconfitta che sa di verdetto, il primo in questa Serie A: il Benevento è ormai a un passo dalla retrocessione in B.

Un mese e mezzo fa, il presidente Vigorito ai nostri microfoni parlò di 50% di possibilità di salvezza. I sanniti erano reduci da una entusiasmante campagna acquisti e il numero uno del club parlò di una salvezza ancora possibile, a patto che la squadra portasse a casa tutti gli scontri diretti.

Una impresa molto difficile allora e praticamente impossibile adesso. Perché quella di ieri era una delle tante vittorie da conquistare che la squadra di De Zerbi ha gettato alle ortiche con una sciagurata gestione dei minuti di recupero.

La classifica è impietosa: 10 punti conquistati in 28 partite e 15 di distacco dal quartultimo posto a dieci partite dalla fine. Numeri che non lasciano spazio a interpretazioni diverse da una retrocessione ormai scontata e che non rendono possibile un miracolo sulla falsariga di quello conquistato dal Crotone un anno fa.