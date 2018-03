Benevento, Venuti: "È stato toccante arrivare al "muro" per Astori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Lorenzo Venuti, terzino del Benevento ma di proprietà della Fiorentina, ai microfoni di Sky: "È stato un momento toccante arrivare davanti a quel "Muro" fatto di sciarpe, maglie e ricordi. È stata una settimana difficile per tutti, magari io la sento in maniera maggiore perché sono fiorentino e di proprietà della Fiorentina, ma è stata dura per tutti preparare questa partita".